سعود بن صقر يرأس وفد الإمارات إلى منتدى التعاون الدولي الثالث "الحزام والطريق"

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يرأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد دولة الإمارات إلى منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الثالث المقام في بكين بجمهورية الصين الشعبية في 17 و 18 أكتوبر الجاري تحت شعار "التعاون العالي الجودة للحزام والطريق معاً من أجل التنمية والازدهار المشتركين".

وكان سموه قد وصل مساء اليوم إلى مطار بكين الدولي، ويضم وفد الدولة المشارك في المنتدى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وعدد من المسؤولين.

ويناقش المنتدى، الذي يحتفل بمرور الذكرى السنوية العاشرة على إطلاق مبادرة "الحزام والطريق" بمشاركة أكثر من 130 دولة والعديد من المنظمات الدولية، موضوعات عدة منها: الاتصال والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والاتصال التجاري والاتصال بين الشعوب ومراكز الفكر والتعاون الدولي والتعاون البحري ومؤتمر الرؤساء التنفيذين.

وتعد "الحزام والطريق" مبادرة دولية أطلقتها الصين بهدف تطوير ممرات نقل تجارية تربط قارات العالم تعمل على تطوير البنية الأساسية والتجارية والتمويل والخدمات اللوجستية وتقوية الروابط الشعبية لتعزيز التنمية التجارية وتحقيق التنمية والازدهار للدول المشاركة.