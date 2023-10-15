طوابير أمام الحمامات في جنوب غزة : "إما الاستحمام وإما الشرب"

في رفح بجنوب قطاع غزة التي لجأ اليها آلاف من الفلسطينيين من شمال القطاع، بات من المتعذر إيجاد مواد غذائية وسلع أساسية، لكن ما يؤلم أحمد حميد أكثر هو "أننا لم نستحم منذ أيام، بل إن دخول الحمام يتطلّب انتظار دور في طابور".

لجأ أحمد حميد (43 عاما) مع زوجته وسبعة من أبنائه قبل أيام من حي النصر في مدينة غزة الى رفح بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي الى المدنيين بالتوجه جنوبا "لحماية أنفسهم".

ويقول بأسى لوكالة فرانس برس "لا يوجد طعام. جميع السلع غير متوافرة، والموجود أسعاره ارتفعت جدا. كل ما نجده معلبات وتونة وجبن".

ثم يضيف "أشعر بأنني عبء وعاجز عن القيام بشيء".

وشددت إسرائيل الحصار على قطاع غزة، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء. وأعلنت الأحد استئناف إمداد جنوب قطاع غزة بالمياه بناء على اتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن.

وأكدت بلدية بني سهيلا أنه تم استئناف ضخ المياه، لكن لم يتم التأكد بعد من عودتها الى كل مناطق الجنوب.

وغادرت منى عبد الحميد (55 عاما) بيتها في غرب مدينة غزة بهدف أن تنزل في منزل أقارب لها في رفح، لكنها وجدت نفسها ضيفة في منزل أناس لا تعرفهم.

وتقول "أشعر بذلّ وحرج. أنا أبحث عن مأوى. لا يوجد معنا كثير من الملابس وأغلبها أصبح متسخا ولا توجد مياه للغسيل".

وتضيف "لا كهرباء ولا مياه ولا إنترنت، أشعر أنني أفقد آدميتي".

وتقيم صباح مصبح (50 عاما) مع زوجها وابنتها وأقارب آخرين يبلغ عددهم 21 شخصا، منذ الجمعة، في منزل أصدقاء في رفح.

وتقول "أسوأ وأخطر شيء أننا لا نجد الماء. لا أحد فينا يستحم لأن المياه شحيحة".

في خان يونس، قرب مدرسة للأونروا، يقول عاصم (23 عاما) "استقبلنا (في منزلنا) ضيوفا نزحوا من منطقة غزة وحي الرمال وتل الهوى"، لكن "المياه مشكلة".

ويضيف "كل يوم نفكر كيف نوفر المياه... لو قمنا بالاستحمام، لن نشرب المياه".

كذلك يفتقر النازحون الذين ملأوا المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) إلى الماء والطعام.