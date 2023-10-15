نزوح فلسطيني من شمال غزة.. والجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم على القطاع

نزح آلاف الفلسطينيين داخل غزة جنوباً بعد إنذار من إسرائيل بإخلاء مدينة غزة، ما يرجح احتمال حصول عملية برية متوقعة، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد لهجوم «منسق» في القطاع بمشاركة قوات جوية وبرية وبحرية.

وتفصيلاً، نزح آلاف الفلسطينيين داخل غزة جنوباً بعد إنذار من إسرائيل بإخلاء المدينة، وإعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس فجر أمس أن الجيش سينتقل إلى «عمليات قتالية نوعية إضافية».

ونزح عشرات آلاف الفلسطينيين خلال الساعات الماضية من غزة في اتجاه جنوب القطاع. وأفاد صحافيون بأن عدداً كبيراً منهم وصل إلى منطقة رفح المحاذية للحدود المصرية.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن على سكان غزة «عدم الإبطاء» في مغادرة شمال القطاع، فيما خصصت إسرائيل ممرين آمنين لعبور أكثر من مليون نسمة من سكان شمال القطاع باتجاه جنوبه: الأول قرب ساحل غزة، والثاني عبر وسط القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه مستعد لهجوم «منسق» في قطاع غزة بمشاركة قوات جوية وبرية وبحرية. وفي بيان على موقعه على الإنترنت، قال الجيش الإسرائيلي إنه «مستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية».

وقتل 20 فلسطينياً على الأقل، أمس، في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس، مقتل تسعة أسرى بينهم أربعة أجانب جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وفي القاهرة، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله أمس وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة، لإنهاء وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وفي واشنطن قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، إن الولايات المتحدة تعمل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن والأمم المتحدة «لزيادة الدعم لتخفيف العواقب الإنسانية لهجوم حماس، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف تدفق المساعدات».

وفي جنيف قالت منظمة الصحة العالمية إنها أرسلت جواً إلى مطار العريش القريب من قطاع غزة لوازم صحية أساسية تكفي 300 ألف شخص في الجيب المحاصر.

لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن

بيروت - وكالات / ذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية، أمس، أن وزارة الخارجية طلبت من بعثتها لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن عن «قتل إسرائيل المتعمد» للصحافي اللبناني عصام عبدالله المصور بتلفزيون «رويترز».

وأعلن الجيش اللبناني، أمس، أن قذيفة صاروخية إسرائيلية قتلت الصحافي في «رويترز» وأصابت آخرين. وقال الجيش في بيان: «أطلقت إسرائيل قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي في جنوب لبنان، ما أدّى إلى مقتل المصور عصام عبدالله» من وكالة «رويترز».

وأعرب الجيش الإسرائيلي عن «أسفه» لمقتل الصحافي في «رويترز».