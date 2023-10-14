بالصور.. نازحون من غزة يبحثون عن مأوى وقطرة ماء

نشرت وكالات أنباء صور تظهر حجم المعاناة التي يكابدها النازحون من شمال قطاع غزة الفلسطيني إلى الجنوب، وأظهرت بعض الصور أطفال ونساء ورجال من مختلف الأعمار وهم يفترشون الأرض في فناء وفصول مدرسة تابعة للأمم المتحدة، في مخيم رفح للاجئين، جنوب قطاع غزة.



وأظهرت صور أخرى نازحون فلسطينيون يصطفون للحصول على المياه الشحيحة من خرطوم صغير، وسط تحذيرات أممية من انعدام الأمن الغذائي وفرص الحصول على المياه والمأوى والرعاية الصحية لعشرات الآلاف من النازحين جراء هجمات إسرائيل على القطاع.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية "أوتشا"، قد قال في بيان له، إن عشرات الآلاف فروا من مدينة غزة وشمال القطاع عقب إنذارهم من الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء منازلهم، وذكر البيان أنه قبل صدور الإنذار الإسرائيلي، أمس، كان أكثر من 400 ألف فلسطيني قد نزحوا داخلياً من شمال القطاع إلى جنوبه، ولا زالت عمليات النزوح من القطاع تتواصل حتى اللحظة.