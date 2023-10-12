محمد بن زايد والرئيس البرازيلي ورئيس وزراء هولندا يبحثون جهود احتواء التصعيد في المنطقة

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا داسيلفا، اطمأن خلاله على صحته، إثر العملية الجراحية التي أجراها أخيراً، متمنياً له الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية.

من جانبه، أعرب الرئيس البرازيلي عن شكره وتقديره لسموه، لما أبداه من مشاعر صادقة، عبّرت عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وتطرق الاتصال إلى علاقات البلدين وسبل تطويرها في إطار شراكتهما الاستراتيجية، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز التعاون لدعم السلام والاستقرار في العالم.. مشددين في هذا السياق على ضرورة التحرك الدولي العاجل للدفع تجاه التهدئة، ووقف التصعيد، في ظل التطورات الخطرة التي تشهدها المنطقة، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء هولندا مارك روته، تناول علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وإمكانات تعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما بحث سموه ورئيس وزراء هولندا جهود احتواء التصعيد، في ظل تطورات الأوضاع الخطرة التي تشهدها المنطقة، خصوصاً على المستوى الإنساني، مؤكدين أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين، وتجنيب تعريضهم للمزيد من المخاطر، بجانب تأمين ممرات تضمن إيصال المساعدات الإنسانية، وشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل والجاد للدفع تجاه مسار السلام الشامل، الذي يجنب المنطقة مزيداً من الأزمات التي تزعزع أمنها واستقرارها.