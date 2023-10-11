بوتين: القضية الفلسطينية الإسرائيلية معقدة وحساسة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من الضروري تجنب توسع النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن القضية معقدة وحساسة.

وقال بوتين: "وبالطبع من الضروري تجنب توسع النزاع. لأنه إذا حدث ذلك فسيكون له تأثير على الوضع الدولي، وليس على المنطقة فقط".

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية الإسرائيلية معقدة وحساسة، وعلينا الامتناع عن التصريحات الحادة.

وأضاف حقيقة أن هذا فشل هو أمر واضح، لأن الولايات المتحدة ابتعدت عمليا عن الأطراف الدولية السابقة لحل هذه المشكلة. حيث يوجد العديد من البلدان، بما في ذلك روسيا. واحتكروا عمليا عملية التسوية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة ستغير سياستها في الشرق الأوسط، قال بوتين: "لا أعرف، عليك أن تسألهم".

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.