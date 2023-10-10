خامنئي ينفي دوراً لإيران في هجوم "حماس" على إسرائيل

قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي اليوم الثلاثاء إن طهران لا صلة لها بالهجوم الذي أطلقته حركة حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع، لكنه أشاد بما وصفها بأنها هزيمة عسكرية ومخابراتية "منكرة" لإسرائيل.

وفي أول كلمة ينقلها التلفزيون للزعيم الأعلى منذ انطلاق الهجوم، قال خامنئي وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية "نقبل أيادي الذين خططوا للهجوم".

وقال خامنئي "هذا الزلزال المدمر دمر بعض الهياكل الحيوية (في إسرائيل) التي لن يكون من السهل جبرها". وأكد أن تصرفات إسرائيل هي "المسؤولة عن هذه الكارثة".

وقالت الولايات المتحدة أمس الاثنين إن إيران متواطئة في هجوم حماس على إسرائيل، لكنها عادت وقالت إن ليس لديها معلومات مخابرات أو أدلة تشير إلى مشاركة طهران المباشرة. وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية إيران أمس الاثنين من التورط في الأزمة قائلا إنه لا يريد أن يتسع نطاق الصراع.

وقالت إسرائيل في وقت سابق اليوم الثلاثاء إنها استعادت السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة وإنها تعمل على زرع ألغام في المناطق التي أسقط فيها مسلحو حماس الحاجز خلال هجومهم مطلع هذا الأسبوع، وذلك بعد ليلة أخرى من الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة بلا هوادة على القطاع.

وقال خامنئي إن الهجوم على غزة "سيطلق العنان لسيل من الغضب الشديد".

وأضاف "نظام الاحتلال يسعى إلى تصوير نفسه على أنه ضحية كي يصعد جرائمه بشكل أكبر. هذه حسابات مضللة. وستؤدي إلى كارثة أكبر".