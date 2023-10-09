إسقاط 7 مسيّرات في سماء سورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية إسقاط سبع طائرات مسيّرة في سماء حلب وريفي حماة وإدلب، موضحة في بيان أن المسيّرات أطلقتها التنظيمات الإرهابية لاستهداف مناطق المدنيين وترويع الأهالي الآمنين وتدمير المنشآت والمرافق العامة والخاصة. وكان هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة، استهدف نهاية الأسبوع الماضي، حفل تخريج دفعة من طلبة الكلية الحربية في حمص وسط البلاد، وأعلنت وزارة الصحة السورية أن حصيلة الهجوم بلغت 89 قتيلاً، بينهم 31 امرأة وخمسة أطفال، إضافة إلى إصابة 277 شخصاً.