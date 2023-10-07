وزير الدفاع الروسي يتفقد منظومة صواريخ نووية تدخل الخدمة قريباً

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن الوزير سيرغي شويغو تفقد مراحل تصنيع منظومة سارمات الجديدة للصواريخ النووية العابرة للقارات، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة قريباً.

وأكد شويغو التصريحات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن الصواريخ الروسية التي تطلق من منصات تحت الأرض تعرف باسم الصوامع، أصبحت جاهزة للدفع بها في القتال.

وقال شويغو: "إعادة تجهيز قوة الصواريخ الاستراتيجية بهذه المنظومة، التي ستصبح أساس القوات النووية الاستراتيجية الروسية الأرضية، تمثل أولوية لضمان القدرة الدفاعية للبلاد".

وكان بوتين قد قال يوم الخميس الماضي إن روسيا اختبرت بنجاح صاروخ بوريفيستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية والقادر على حمل أسلحة نووية ويصل مداه إلى عدة آلاف من الأميال.