أعلن رئيس مجلس الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، أمس، أنّ روسيا تدرس الانسحاب من معاهدة حظر التجارب النووية، بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الترسانة الروسية.

وقال فياتشيسلاف فولودين في بيان، إن «مجلس الدوما سيناقش في اجتماعه المقبل» المقرّر عقده الإثنين، «مسألة سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية».

ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان بوتين أن مثل هذا الانسحاب يمكن أن يكون «رداً بالمثل» على الولايات المتحدة التي لم تصدّق مطلقاً على هذه المعاهدة.

واعتبر فلاديمير بوتين، الخميس، خلال المنتدى الدولي في فالداي في روسيا، أنه «ليس من الضروري» تشديد العقيدة النووية الروسية، في ضوء الهجوم الروسي على أوكرانيا، والعقوبات الدولية ضدّ موسكو.

وأضاف «لقد وقّعت الولايات المتحدة على معاهدة مناسبة لحظر التجارب النووية، وقد وقعت عليها روسيا، وصدّقت عليها، ووقعت عليها الولايات المتحدة، لكنها لم تصدّق عليها».

ووفق بوتين، فإنّ «من الناحية النظرية»، يمكن لروسيا «أن تسحب موافقتها على التصديق» في هذا السياق.