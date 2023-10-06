89 قتيلاً في هجوم حمص.. وتشييع الضحايا ملفوفين بالعلم السوري (صور)

شيعت سورية، اليوم الجمعة، جنازات عشرات الأشخاص الذين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة على حفل تخريج طلاب في الكلية الحربية في حمص، أمس الخميس، في واحدة من أكثر الضربات دموية ضد الجيش السوري منذ أكثر من 12 عاماً.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الضحايا إلى 89 قتيلاً، بينهم 31 امرأة وخمسة أطفال، فيما بلغ عدد المصابين 277 شخصاً.

وقصفت عدة طائرات مسيرة فناء الكلية الحربية في حمص حيث كانت العائلات مجتمعة مع الضباط الجدد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. واتهمت وزارتا الدفاع والخارجية السوريتان جماعات إرهابية بشن الهجوم، وتعهدتا بالرد بكل قوة.

وخرجت نعوش الضحايا الملفوفة بالعلم السوري من المستشفى العسكري في حمص، صباح اليوم الجمعة. وعزفت فرقة عسكرية موسيقى جنائزية وأدت القوات المصطفة التحية.

وقال ياسر محمد، وهو ضابط حديث التخرج نجا من الهجوم لكن والدته لقيت حتفها: "جاءت أمي لتحتفل بي، كما لو كانت قادمة لحضور حفل زفافي، كنا سعداء، وكنا نلتقط الصور، ثم فجأة حدث ما حدث.. إنه يوم صعب ومأساة كبيرة".