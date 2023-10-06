فيضان بحيرة جليدية يقتل 41 شخصاً في الهند

نقب المئات من رجال الإنقاذ بين الحطام ومياه مثلجة سريعة التدفق، اليوم الجمعة، بحثاً عن ناجين بعد أن فاضت بحيرة جليدية وانهارت عبر سد في منطقة الهيمالايا شمال الهند، في كارثة حذر كثيرون من أنها محتملة منذ سنوات.

وبدأ تدفق المياه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عندما فاضت المياه من بحيرة جبلية، واصطدمت المياه بسد كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية في اتجاه مجرى النهر ثم تدفقت إلى الوادي بالأسفل، حيث قتلت ما لا يقل عن 41 شخصاً وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.