رئيس إندونيسيا يشيد بجهود الإمارات في تعزيز التسامح والتعايش

ثمن رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، جهود دولة الإمارات وقيادتها في تعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية، مشيداً بالوثيقة التَّاريخية للأخوة الإنسانية التي وقَّعها شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية عام 2019 بأبوظبي، كما أعرب عن دعم بلاده لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإندونيسي، في قصر الاستقلال، وفد مجلس حكماء المسلمين، حيث هنأَ المجلس بافتتاح مكتبه رسمياً بإندونيسيا، مشيداً بتنظيمه مؤتمر «الأديان والتغير المناخي» لدول جنوب شرق آسيا في إندونيسيا.

وأعرب الرئيس عن سعادته بأن يعمل فرع مجلس حكماء المسلمين مع المؤسسات العلميَّة والدينيَّة بإندونيسيا في نشر قيم الأخوة والوئام الإنساني وتعزيزها إقليمياً وعالمياً.

وأشاد الرئيس الإندونيسي بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، في تعزيز السِّلم والتَّعايش الإنساني، والمبادرة المهمَّة التي يقوم بها المجلس لبلورة رؤية مشتركة لقادة الأديان ورموزها بشأن قضية التغير المناخي، وأعرب عن إيمانه الكبير بأهميَّة الحوار بين الأديان في مواجهة تغير المناخ، وبمبادرة جناح الأديان خلال «COP28».