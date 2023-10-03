«النواب» الليبي يقر قانونَي الانتخابات

وافق مجلس النواب الليبي، أمس، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة (6+6)، وقال رئيس المجلس عقيلة صالح، إن «القانون لا يقصي أحداً ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنياً أو عسكرياً دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة».

واعتبر عقيلة أن «القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي».