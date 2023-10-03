عبدالله بن زايد ورئيس الباراغواي يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز العمل المناخي العالمي

استقبل رئيس جمهورية الباراغواي، سانتياغو بينيا، في العاصمة أسونسيون، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وذلك بحضور وزير خارجية الباراغواي، روبن راميريز، ورئيسة ديوان رئاسة جمهورية البارغواي، ليا خيمينيز، ووزير الاقتصاد والمالية، كارلوس بالدوبينوس، ووزير الصناعة والتجارة، خافيير خيمينيز.

ونقل سموه إلى رئيس جمهورية الباراغواي، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتمنياته لجمهورية الباراغواي وشعبها التقدم والازدهار، فيما حمّل رئيس جمهورية الباراغواي، سموه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من الازدهار والرخاء، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وبحث رئيس الباراغواي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها التنموية والاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والطاقة المتجددة والمناخ، كما تطرقت المحادثات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتعرف رئيس الباراغواي، خلال اللقاء، إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، مشيداً بإسهامات الدولة البارزة في العمل المناخي العالمي، واستراتيجيتها الطموحة لتحقيق الحياد المناخي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن مكافحة تغير المناخ تتطلب نهجاً تعاونياً دولياً مبتكراً، يقود إلى تحول ملموس في منظومة العمل المناخي العالمي.

وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، سيوفر الفرص لبناء القدرات وبلورة الحلول العملية، وحشد الجهود لتحقيق التقدم في العمل المناخي، بما يدعم تطلعات الشعوب لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق علاقات الصداقة مع جمهورية الباراغواي، وتطلع البلدين إلى الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة، بما يدعم رؤى البلدين التنموية، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الدولية البناءة القائمة على أسس من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب سانتياغو بينيا، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة مع دولة الإمارات، مشيداً بما تضطلع به الدولة من أدوار إيجابية مؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، سعيد مبارك الهاجري، وسفير الدولة لدى الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الباراغواي، سعيد عبدالله القمزي.

وزير الخارجية:

• الإمارات تحرص على تعزيز شراكتها الدولية البناءة القائمة على أسس من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.