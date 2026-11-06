رئيس الدولة ورئيس بالاو يبحثان تعزيز علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس جمهورية بالاو، سورانجل ويبس جونيور، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون وفرص تطويرها، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية والطاقة المتجددة والاستدامة والبيئة وغيرها، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، مؤكدَين حرصهما على مواصلة دفع التعاون التنموي بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ويحقق الازدهار المستدام.

كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، مؤكدَين في هذا السياق أهمية المؤتمر في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المياه وضمان استدامتها.

وتناول اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات و«منتدى جزر المحيط الهادئ»، بصفتها شريكاً استراتيجياً للمنتدى الذي يسهم في تعزيز علاقاتها الثنائية مع بالاو، خصوصاً في مجال مواجهة التغيرات المناخية والطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة البحرية والمياه، إلى جانب حرص البلدين على العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.