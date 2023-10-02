مطارات دبي تستقبل المسافرين الصينيين بالهدايا

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، استقبالاً خاصاً واستثنائياً للمُسافرين الصينيين القادمين عبر مطارات دبي، بمناسبة اليوم الوطني الـ74 لجمهورية الصين الشعبية.

ورحّب مأمورو جوازات إقامة دبي ممَّن يتحدثون اللغة الصينية بالمسافرين من الجالية الصينية، فيما أضيئت البوابات الذكية باللون الأحمر الذي يحاكي لون العلم الصيني، بينما تم توزيع الحلوى والهدايا التذكارية التي تشمل دبابيس مُزينة بالعلمين الإماراتي والصيني، وأوشِحة وبطاقات تهنئة، في خطوة تهدف إلى التعبير عن التقدير والاحترام للشعب الصيني، وتعكس روح التعاون والصداقة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.