الجيش الأميركي يعتقل عنصراً من «داعش» خلال غارة في سورية

قالت القيادة المركزية الأميركية، أمس، إن قواتها نفذت هجوماً بالهليكوبتر في شمال سورية يوم 28 سبتمبر الماضي وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاجي من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف بيان، صادر عن القيادة، أن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وسبق أن شنت الولايات المتحدة غارات أدت إلى مقتل واعتقال قادة من التنظيم المتطرف، كان آخرها إعلان القيادة، الإثنين الماضي، أنها اعتقلت قيادياً كبيراً في التنظيم المتشدد بعد تنفيذ غارة بطائرة هليكوبتر في شمال سورية، 22 سبتمبر الماضي.

وأضافت القيادة المركزية الأميركية، في بيان «تم القبض على أبوهليل الفدعاني، وهو مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش بسورية، خلال الغارة».

وأوضحت القيادة «تشير التقديرات إلى أن للفدعاني علاقات في جميع أنحاء شبكة التنظيم بالمنطقة».

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية تروي جارلوك «إلقاء القبض على مسؤولين في تنظيم «داعش» مثل الفدعاني يزيد من قدرتنا على تحديد أماكن الإرهابيين واستهدافهم وإخراجهم من ساحة المعركة».

وأكد البيان أنه لم يسقط أي قتلى أو جرحى من المدنيين خلال العملية.