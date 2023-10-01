السيسي للمصريين متحدثاً عن الانتخابات الرئاسية المقبلة: أمامكم فرصة للتغيير

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري، أمس، بمناسبة قرب إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.

وقال السيسي، خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، تعقيباً على عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لما حققته الدولة خلال الفترة الماضية: «كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللي إحنا عملناه وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. آه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها».

وأضاف السيسي أن «جزءاً كبيراً من العمل الذي قمنا به كان هدفه استعادة الثقة لدى المصريين وهو الأمر الذي يحاول المخربون الآن التشكيك فيه».

وأشار إلى أن «مشروع قناة السويس الجديدة استهدف تجميع المصريين على قلب رجل واحد».

وقال السيسي، خلال افتتاح المؤتمر، إن «البلاد لا تنمو أو تكبر بالكلام، ولكن يكون ذلك بالجهد والعمل والإخلاص».

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت قبل أيام، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع.

وتضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح، حيث دعت الهيئة الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتباراً من الخامس من أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر.

وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقي الطلبات من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير فيكون تلقي الطلبات حتى الساعة الثانية ظهراً.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وليد حمزة، إن الهيئة أصدرت قراراها بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقار اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد الاطلاع على الدستور بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت الهيئة ثلاثة أيام لاقتراع المصريين بالخارج أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، وتبدأ الانتخابات في الداخل يوم 10 ديسمبر على أن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات يوم 18 ديسمبر.