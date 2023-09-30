بوتين: الحرب ضد أوكرانيا هدفها الدفاع عن السيادة الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، في مقطع فيديو نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة الروسية (الكرملين)، إن شن روسيا للحرب ضد أوكرانيا، يأتي دفاعاً عن "سيادتها" و"قيمها الروحية".

وأضاف بوتين متحدثاً عن الحرب التي بدأتها موسكو في فبراير 2022: "نحن ندافع عن روسيا نفسها، ونقاتل معاً من أجل الوطن الأم، وسيادتنا، وقيمنا الروحية، ووحدتنا، ومن أجل تحقيق النصر".

وتابع بوتين: "على روسيا تنفيذ برنامج واسع النطاق لإحياء وتطوير المناطق التي تم ضمها"، متعهداً بتحقيق هذا الهدف.

وتسيطر القوات الروسية على بعض الأجزاء فقط من المناطق الأربع التي ضمتها إليها من أوكرانيا خلال الحرب، والتي تبلغ مساحتها مجتمعة، حوالي مساحة بلغاريا.