حريق هائل في خط أنابيب نفط بغرب أوكرانيا

اندلع حريق هائل في خط أنابيب نفط في منطقة إيفانو-فرانكيفسك غرب أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بحسب ما ذكرت خدمات الطوارئ السبت.

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي سحب دخان أسود كثيف تتصاعد في السماء، وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية إن خط أنابيب نفط (قطره 150 ملم) انفجر قرب قرية ستريمبا، وأدى الحادث إلى تسرب نفطي على مساحة 100 متر مربع.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع انفجار قوي.