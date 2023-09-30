ترامب يقاضي ضابط استخبارات بريطانياً سابقاً

أقام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ضابط استخبارات بريطاني سابق، جمع ملفاً سيّئ السمعة يشير إلى وجود علاقات مزعومة بين الرئاسة الروسية (الكرملين) وفوز الرئيس السابق بالانتخابات. وأفادت وثائق قضائية بأن ترامب حرك دعوى تتعلق بجمع بيانات ضد ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل وشركته الاستخباراتية «أوربيس»، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس. وجرى تحريك الدعوى أول مرة نوفمبر 2022، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى الشهر المقبل. وتصدّر ملف ستيل عناوين الأخبار حول العالم عندما سرّب لموقع «باز فييد» الإلكتروني في يناير 2017 تقارير تفيد بأن جهاز الاستخبارات الروسي تدخل في الحملة الرئاسية الأميركية آنذاك.