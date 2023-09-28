انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان

دوّى انفجار قوي قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان، ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي لم تصدر عن سلطاتها في الحال أي معلومات بشأن ما جرى، بحسب وكالة "فرانس برس".



ونقل موقع "نوفا 24" الإخباري عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند، في حين أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عموداً من الدخان واللهب يرتفع في السماء ويضيء ظلمة الليل.

وأظهرت بيانات من موقع تتبع الرحلات الجوية "FlightRadar24" أن الرحلات الجوية في مطار طشقند الدولي تبدو وكأنها تقلع وتهبط كالمعتاد، بحسب وكالة "رويترز".

وجاء في إشعار للطيارين صدر الساعة 2215 بتوقيت غرينتش، الأربعاء، أن مدرجا في المطار سيغلق أمام الإقلاع والهبوط بين الساعة 0200 بتوقيت غرينتش والساعة 0700 بتوقيت غرينتش، الخميس، لكن جزءا منه سيكون متاحا لسيارات الأجرة. ولم تقدم سببا.

ووفق المواقع المحلية، تلقت وزارة الطوارئ اتصالا يفيد بوقوع حريق نتيجة انفجار قوي في أحد المستودعات الواقعة في منطقة سرجيلي بالمدينة.