قمة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 20 أكتوبر في واشنطن

يتوجه رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين الى واشنطن في 20 اكتوبر للقاء الرئيس الاميركي جو بايدن في إطار قمة أوروبية-أميركية، وفق ما افاد مسؤول أوروبي الاربعاء.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته إن الهدف سيكون "تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة" ومواجهة "التحديات المشتركة" مثل التبدل المناخي او وضع الاقتصاد العالمي.