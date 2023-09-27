إيران: لوائح اتهام بحق 73 أميركياً على صلة باغتيال سليماني

أكد النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الايرانية محمد مصدق، بأن القضاء الايراني قد وضع جريمة اغتيال قاسم سليماني على جدول اعماله، فيما أوضح بأنه تم اصدار استدعاءات ولوائح اتهام ب 73 أميركياً مدانون بهذه الجريمة.

وقال مصدق خلال المؤتمر الدولي العاشر لحقوق الإنسان الأميركية من وجهة نظر خامنئي ان "جريمة اغتيال قاسم سليماني الذي ذهب الى العراق بدعوة رسمية منه ممثلاً لإيران هو مثال واضح على الإرهاب"، ولفت إلى أن "الحكومة الايرانية وسلطتها القضائية بدعم من الشعب الايراني لهما صلاحية التعامل مع هذه الجريمة التي تعد ارتكبت بحق الأمن القومي الإيراني".

وتابع، إنه "قد قام القضاء حتى الآن بإعداد 800 مراسلة قضائية موجهة الى موظفي وحامي القانون وجمع 12 ألف صفحة من الوثائق القانونية في شكل 60 مجلداً"، مضيفاً إنه في هذه القضية، تم التعرف على 97 صفاً من المتهمين وتم حتى الآن استدعاء 73 أميركياً للمحاكمة ومقاضاتهم، مصرحاً بأن من بين هؤلاء المتهمين الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي أمر بوضوح بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، ومحاكمته كداعم ومسؤول روحي لهذا الهجوم.

وفي هذا الإطار أيضاً، لفت مصدق إلى أنه حتى الآن تم إرسال طلبات منفصلة للتعاون القضائي إلى 9 دول ربما تكون متورطة في تنسيق هذا الهجوم الإرهابي وتم تلقي عدة ردود في هذا الصدد.

وفي معرض تثمينه للجانب العراقي الذي يعمل جاهداً لملاحقة مجرمي هذه القضية القانونية، وبحسب الاتفاقيات القضائية مع العراق، أفاد بأنه قد أجريت حتى الآن 4 جولات من المفاوضات بشأن اغتيال قاسم سليماني، وما زالت هذه الاجتماعات مستمرة.