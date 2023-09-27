القوات الروسية تدمر 4 مراكز قيادة أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية، فقدت نحو 450 عسكريًا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وصدت وحدات من القوات المسلحة الروسية 11 هجوماً معادياً".

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "تم تدمير مراكز القيادة والرصد لوحدات ألوية الهجوم الجوي 80 و82 والهجوم الجبلي العاشر والآلي 118 في مناطق فيربوفوي ورابوتينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان: "في اتجاه دونيتسك، قامت وحدات مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، جنبا إلى جنب مع الطيران والمدفعية الروسية، بصد 10 هجمات شنتها مجموعات هجومية من القوات الأوكرانية، في مناطق سبورنوي وكليشيفكا ونيفلسكي".

وبحسب بيان الدفاع: "في هذا الاتجاه بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 390 عسكريًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، و4 دبابات، و9 مركبات قتال مشاة، و7 سيارات، ومدفعين من طراز "إم777" أميركي الصنع".

وتابع بيان الدفاع: "في منطقة زاريا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي الحادي والثلاثين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأردف البيان: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات المجموعة العسكرية الروسية، والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب هجومًا شنته المجموعة الهجومية للواء "غايغر 71" التابع للعدو في منطقة فيربوفوي، وفي منطقة رابوتينو، تم تدمير القوى العاملة والمعدات من الألوية الآلية 47 و117 الأوكرانية".

وبحسب البيان: "تم القضاء على أكثر من 60 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و3 سيارات، ومدفعين أميركي الصنع من طراز "أم777"، ومدفعية "أكاتسيا"، ومدفع هاوتزر "ميستا-بي".