خبير بيئي روسي: «COP28» سيكون مؤتمراً استثنائياً

قال الأكاديمي والخبير الروسي المتخصص في بحوث البيئة والمناخ، ديمتري فلاديميروف، إن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي «COP28»، الذي سيُعقد في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، يعد مؤتمراً استثنائياً، موضحاً في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن المشاركة في «COP28» ستكون فرصة مناسبة لتبادل الآراء التي من شأنها الوصول إلى إنشاء مشاريع مستقبلية مشتركة، حيث سيتم استخدام الخبرة والمعرفة التي سنتلقاها خلال المؤتمر بشكل أكبر لبناء مجتمع موحد ومستقل، وموضوعي في قضايا التغير المناخي.

وهنأ الخبير الروسي دولة الإمارات على استضافة هذا الحدث العالمي، معرباً عن أمله في أن يحقق المؤتمر نتائج علمية وعملية متميزة ومنسجمة مع الأهداف التي ينعقد من أجلها.