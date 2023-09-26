آلاف الأرمن يغادرون «ناغورني قره باغ»

أعلنت الحكومة الأرمينية، أمس، أن ما لا يقل عن 6650 شخصاً من المنتمين إلى عرقية الأرمن، عبروا إلى البلاد من منطقة ناغورني قره باغ في أذربيجان، فيما قالت القيادة العرقية الأرمنية للمنطقة إن جميع الراغبين في المغادرة إلى أرمينيا بعد العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان الأسبوع الماضي ستتاح لهم الفرصة، موضحة أنها ستوفر الوقود مجاناً للراغبين في الرحيل بسياراتهم.

ورفض الكرملين الانتقادات الأرمينية الموجهة لقوات حفظ السلام الروسية، في تعليق على تصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي وصف فيه تحالفات بلاده الحالية بأنها «غير فاعلة».

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «نرفض كل محاولات تحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ، التي تتصرف ببسالة، ونرفض أي مآخذ عليها أو اتهامها بالتقصير».