واشنطن تعلن الخميس إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول لأميركا

تستعد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، هذا الأسبوع للموافقة على انضمام إسرائيل لبرنامج يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة .

وذكر مسؤولون أمريكيون اقتراب الإعلان عن انضمام إسرائيل لـ "برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية" أواخر الأسبوع الحالي قبل نهاية الموازنة الفيدرالية يوم السبت، وهو الموعد النهائي لقبول إسرائيل دون الحاجة لإعادة تصديق العام المقبل.

تدير وزارة الأمن الداخلي البرنامج الذي يسمح حاليا لمواطني 40 دولة - معظمها أوروبية وآسيوية - بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر دون تأشيرة.

وسيصدر وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، الإعلان يوم الخميس المقبل بعد وقت قصير من تلقي توصية من وزير الخارجية أنتوني بلينكن بقبول إسرائيل، بحسب خمسة مسؤولين مطلعين على الملف تحدثوا للأسوشيتدبرس شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب عدم اتخاذ القرار حتى الآن.

قال المسؤولون إنهم يتوقعون تسليم توصية بلينكن في موعد لا يتجاوز يوم الثلاثاء المقبل، وسيأتي الإعلان النهائي بعد ثمانية أيام فقط من لقاء الرئيس جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.