القبض على قائد سابق بفاغنر في النرويج لمحاولة العودة إلى روسيا

قال محامي قائد سابق بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة أمس إن الشرطة النرويجية ألقت القبض على موكله للاشتباه في أنه حاول عبور الحدود عائداً إلى روسيا بشكل غير قانوني بعدما طلب اللجوء في النرويج في وقت سابق العام الجاري. ووصف أندريه ميدفيديف، الذي فر من روسيا في يناير عبر حدودها مع النرويج في القطب الشمالي، كيف ركض هرباً من الحراس الروس الذين كانوا يطلقون الرصاص عليه. وتحدث عن الوقت الذي قضاه في القتال في أوكرانيا ضمن عمليات فاغنر.

وقالت الشرطة في بيان في وقت متأخر الجمعة إنها احتجزت رجلاً في العشرينات من عمره لمحاولته العبور إلى الحدود الروسية بطريقة غير قانونية، لكنها لم تذكر اسمه. وقال المحامي النرويجي برينيولف ريسنس عن ميدفيديف إن القبض على موكله حدث بسبب سوء فهم.