قتلى وإصابات في انفجار بمصنع في تايوان

أعلنت السلطات التايوانية أمس، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، من بينهم رجال إطفاء وعمال، وأصيب أكثر من 100 شخص في انفجار بمصنع جنوبي تايوان.

ووقع الحادث في وقت متأخر من يوم الجمعة في مصنع «لونش تكنولوجيز» لصنع كرات الغولف في مقاطعة «بينجتونغ».

وتواصلت عمليات البحث والإنقاذ طوال الليل وحتى الساعات الأولى من صباح أمس، حسبما قالت وكالة الأنباء المركزية. وكافح رجال الإنقاذ النيران حتى صباح أمس، ولكن عملهم توقف جراء هطول الأمطار.

وقالت سلطات حكومة مقاطعة بينجتونغ إن الضحايا التايوانيين هم أربعة من رجال الإطفاء وثلاثة عمال. كما لايزال ما لا يقل عن أربعة أشخاص آخرين هم رجل إطفاء وثلاثة عمال، في عداد المفقودين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية بأن ممثلي مكتب الادعاء في مقاطعة بينجتونغ التايوانية قالوا إن الفحوص الجينية مطلوبة للتعرف على هوية ضحايا الحريق.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية أن الانفجار تسبب في انهيار جزء من مبنى المصنع، ما أدى إلى محاصرة العديد من الأفراد تحت الأنقاض.

وكان عشرات المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقالت السلطات إن سبب الحريق والانفجار التالي له قيد التحقيق.