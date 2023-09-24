قتلى وجرحى جراء انفجار شاحنة ملغومة وسط الصومال

قُتل 13 شخصاً وأصيب 20 آخرون بجروح في وسط الصومال، أمس، بعدما عمد انتحاري إلى تفجير شاحنة ملأى بالمتفجرات قرب نقطة تفتيش في مدينة بلدوين، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية، أحمد آدن، في تصريح لوكالة «فرانس برس» العثور على «جثث 13 شخصاً أغلبهم من المدنيين الذين يقطنون على مقربة من الموقع. ومن المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع».

وتقع بلدوين في إقليم هيران وسط الصومال الذي شهد في الآونة الأخيرة معارك بين الجيش وحركة الشباب الإرهابية.

وقال المسؤول إنه من بين القتلى خمسة من أفراد الشرطة أطلقوا النار على الشاحنة في محاولة فاشلة لمنعها من اقتحام نقطة التفتيش. وأضاف أن المباني والمتاجر المجاورة تحوّلت إلى أنقاض، إضافة إلى نقطة التفتيش.