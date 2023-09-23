انهيار أرضي ضخم على طريق سريع في السويد

تسبب انهيار أرضي في غرب السويد في انهيار ضخم على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى النرويج في وقت مبكر اليوم السبت، وإصابة ثلاثة أشخاص عندما انزلقت سياراتهم وحافلة عن الطريق، حسبما ذكرت الشرطة.

وأظهرت صور ولقطات مصورة حفرة يبلغ عرضها 500 متر (1640 قدماً) انفتحت على الطريق السريع إي 6، الذي يمتد من جنوب السويد إلى النرويج، وليس بعيدًا عن غوتنبرغ، ثاني أكبر مدينة في السويد.

وقالت الشرطة إن أربع سيارات وحافلة على الأقل انزلقت عن الطريق واصطدمت، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، ولحقت أضرار بالعديد من المباني والمرافق، بما في ذلك أحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة.

ولم يعرف على الفور سبب الانهيار الأرضي، وقالت وسائل الإعلام السويدية إن المنطقة شهدت أنشطة بناء كبيرة شملت أعمال التفجير والحفر، كما تساقطت كميات كبيرة من الأمطار في الأيام القليلة الماضية.