محمد بن سلمان: نقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل

في مقابلة شاملة، تبث على قناة "فوكس نيوز" الأميركية، يتطرق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للكثير من الملفات السياسية.

ومن أبرز المحاور السياسية، التي تعرض لها ولي العهد السعودي، مسار التفاوض الجاري بين الرياض وتل أبيب، قائلا إن بلاده "كل يوم تقترب أكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل؛ لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات".

ووصف الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة الخاصة مع برنامج "سبيشيال ريبورت" على قناة "فوكس نيوز"، المحادثات بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، بأنها "مستمرة وجيدة".

مضيفا أن السعودية مستمرة في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الملف الفلسطيني، مشددا على التباحث مع واشنطن للوصول إلى نتائج جيدة تنهي معاناة الفلسطينيين.

ولي العهد السعودي تعهد أثناء المقابلة بأنه إذا حدثت انفراجة في المفاوضات الرامية للتطبيع مع إسرائيل، فإنه "مستعد للعمل مع أي شخص يقودها".

ونوه الأمير محمد بن سلمان، بأنه "إذا نجحت إدارة الرئيس الأميركي في عقد اتفاق بين السعودية وإسرائيل فسيكون الأضخم من نوعه".

وردا على مزاعم إيقاف مسار التفاوض مع إسرائيل قال الأمير محمد بن سلمان: "تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل غير صحيح وكل يوم تتقدم".

وبدأت قناة "فوكس نيوز"، فجر الخميس في بث مقابلة هامة، يتطرق فيها لمجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة.