زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب مدينتين ساحليتين في تونس

قال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن زلزالا بقوة 3.8 درجة ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين في تونس، الأربعاء.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية إن محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجلت "رجّة أرضية على الساعة 03 و35 دقيقة (بالتوقيت المحلي) بقوّة 3.8 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير، شعر بها المواطنون.

وحسب المعهد التونسي حدد مركز الهزة حسب التحاليل الأولية بـ 35.84 درجة خط عرض و بـ10.7 درجة خط طول.