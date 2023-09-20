مصر: "الهيئة الوطنية" تعلن موعد الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة

أعلن المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أحمد بنداري أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بنداري للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات.

وقال المدير التنفيذي للهيئة "وفقا للدستور، فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمنت النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في 2 أبريل المقبل".

وأشار إلى أنه سيتم الاثنين المقبل، الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.

ونوه بأن الهيئة انتهت رسميا من معاينة اللجان الانتخابية التي سيجري فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة.

وأضاف أن الهيئة وفرت الحبر الفسفوري الذي سيستخدم في الانتخابات، بالإضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق "الرائدات الريفية" وبروتوكول مع المجلس القومي لذوي الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم.

وأوضح بنداري أن الهيئة حددت بنكي الأهلي والمصري ومصر لتلقي التبرعات الخاصة بالمرشحين.

وأكد أن البعض حاول التشكك في نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا على أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات.

وأضاف أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية.