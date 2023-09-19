الرئيس المعيَّن لـ «COP28»: الإمارات تضع الصحة ضمن أولويات مناقشات المناخ

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على وضع البشر والحفاظ على الحياة، وسُبل العيش في صميم العمل المناخي، مع اتباع نهج يركز على دعم النظم الصحية.

وقال الجابر خلال كلمته في جلسة نقاشية خلال فعاليات أسبوع نيويورك للمناخ، إن «COP28» سيسعى لتحقيق تقدم ملموس وجوهري في العمل الدولي في مجالَي الصحة والمناخ، حيث تم وللمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، تخصيص يوم للصحة، وكذلك سيتم عقد اجتماع وزاري حول الصحة والمناخ، اللذين يشكلان فرصةً مهمة لبناء منظومات صحية عادلة ومرنة مناخياً، وحشد وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع.