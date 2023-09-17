العراق يطيح بشبكة لـ "داعش" خططت لعمليات تفجير في بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي اليوم الأحد عن اعتقال خلية إرهابية لتنظيم داعش تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في بغداد.



وذكر بيان لجهاز المخابرات الوطني العراقي وزع اليوم أن جهاز المخابرات الوطني العراقي حقق نصراً جديداً يضاف إلى سجل انتصارات العراقيين على قوى الإرهاب الداعشي بعد أن نفذ واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحاً أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة في بغداد.

وأوضح البيان أن هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في شهر فبراير الماضي أسهمت بقتل 22 إرهابياً في صحراء الأنبار غربي البلاد، وقادت إلى تحديد أهداف جديدة.

وذكر أن هذه الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والأسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد.

وأكد البيان "بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركات هذه الشبكة، تم إلقاء القبض على عناصرها كافة الذين اعترفوا بإنتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عملياتهم الانتحارية.