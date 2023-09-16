الأمم المتحدة: عدد الجياع في العالم يفوق ما كان عليه في 2015

قالت الأمم المتحدة في تقرير، أمس، إن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بصورة معتدلة أو شديدة في أرجاء العالم ارتفع بنحو 745 مليوناً عن إجمالي عدد الجياع في 2015، وإن العالم لايزال بعيداً عن المسار الصحيح في جهوده لتحقيق الهدف الطموح الذي وضعته الأمم المتحدة للقضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وذكر تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن العالم لم يشهد تحسناً يذكر في معظم الأهداف المتعلقة بالأغذية والزراعة، وذلك مع انتصاف الموعد النهائي المحدد لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وقال التقرير: «إن التبعات التي لاتزال قائمة لجائحة (كوفيد-19) إلى جانب الأزمات الأخرى مثل تغير المناخ والصراعات المسلحة؛ كان لها آثار واسعة النطاق».