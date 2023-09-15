النيجر تلغي ألف جواز سفر ديبلوماسي لمقربين من الرئيس المخلوع

اعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر أمس الخميس إلغاء حوالى ألف جواز سفر ديبلوماسي كان نظام الرئيس المخلوع محمد بازوم قد منحها لمسؤولين فيه ولأجانب مقرّبين منه.

وقالت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية إنّ وزارة الخارجية أعلنت عن إلغاء هذه الجوازات في رسالة وجّهتها إلى بعثاتها الديبلوماسية في الخارج.

وتضمّنت الرسالة التي تمّ تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي «قائمة بجوازات السفر الديبلوماسية النيجرية الملغاة بسبب انتهاء صلاحيتها».

وأوضحت الوزارة أنّ جوازات السفر الديبلوماسية الملغاة يزيد عددها عن 990 جوازاً ويحملها رؤساء مؤسسات سابقون ووزراء ونواب ومستشارون ومستشارون خاصون سابقون في كلّ من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء.

وحوالي خمسين من هذه الجوازات مُنحت لأجانب من بينهم فرنسيون وبريطانيون وليبيون وأميركيون وأتراك وآخرون من جنسيات غرب أفريقية.

وسبق للنظام العسكري أن ألغى في نهاية أغسطس جوازات سفر ديبلوماسية لخمسة من أركان النظام المخلوع الموجودين في الخارج، من بينهم رئيس الوزراء أحمدو محمدو، ووزير الخارجية حسومي مسعودو، وسفيرة النيجر لدى فرنسا عايشتو بولاما.

وفي 26 يوليو أطاح العسكر بالرئيس المنتخب محمد بازوم الذي وضع مذاك قيد الإقامة الجبرية.

