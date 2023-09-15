المحكمة الجنائية الدولية تفتتح مكتباً في كييف

افتتحت المحكمة الجنائية الدولية مكتباً في كييف هو «الأكبر» خارج لاهاي، وفق ما أعلن المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، أمس.

وقال كوستين عبر منصة (إكس)، إن «المكتب الخارجي للمحكمة الجنائية الدولية فتح أبوابه في أوكرانيا»، معتبراً أن هذا الأمر يشكل «مرحلة حاسمة في مسيرتنا نحو معاودة إرساء العدالة».

تسعى أوكرانيا إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاسبة المسؤولين الروس إثر الحرب عليها في فبراير 2022.

وأعلنت كييف في مارس أن المحكمة الجنائية الدولية ستفتتح مكتباً قريباً «لاستكمال التحقيق حول جرائم دولية ارتكبت في أوكرانيا».

وأضاف أندريه كوستين «بخلاف نظام موسكو، ليس لدى أوكرانيا شيء تخفيه»، واعداً بأن تنتهج بلاده سلوكاً «شفافاً»، وتسمح لمحققي الجنائية الدولية بالوصول إلى «الأماكن التي ارتكبت فيها الجرائم، والأدلة والشهادات».

وتابع «نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن يتمكن خبراء المحكمة الجنائية الدولية من أن يروا بأم العين تداعيات الجرائم ويخرجوا بخلاصات مستقلة».

وأكد المدعي الأوكراني أنه «مع العالم المتحضر برمته، نحن موحدون على هدف واحد: التأكد من محاسبة المعتدي على الجرائم التي ارتكبت».