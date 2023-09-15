منظمة أطباء بلا حدود ترسل فريق طوارئ إلى ليبيا

قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها سترسل فريق طوارئ إلى ليبيا في أعقاب العاصفة المدمرة التي أودت بحياة الآلاف. وذكرت المنظمة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «يتم نشر فريق طوارئ مؤلف من لوجستيين وعاملين طبيين في درنة، وسيصل إلى المدينة لتقييم الاحتياجات الطبية».

وأضافت المنظمة أنه من المقرر أن يقوم الفريق بـ«تقييم الاحتياجات الطبية والتبرع بمستلزمات الطوارئ لرعاية الجرحى وأكياس الجثث للهلال الأحمر الليبي».

وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي الأحد والإثنين الماضيين لموجات قاسية من عاصفة دانيال المتوسطية، ما سبب أضراراً بشرية ومادية بالغة في مناطق عدة. يُشار إلى أن مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا هي الأكثر تضرراً من الفيضانات التي أعقبت عاصفة دانيال.