روسيا تطرد دبلوماسيين أميركيين وتستدعي السفيرة الأميركية

أعلنت روسيا أمس، طرد دبلوماسيين أميركيين متهمين بأنهما كانا عميلي «اتصال» لدى موظف روسي سابق، اعتقل مطلع العام، ويشتبه في قيامه بنقل معلومات حول النزاع في أوكرانيا إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الدبلوماسيين اللذين اعتبرا «شخصين غير مرغوب فيهما» هما السكرتير الأول والثاني في السفارة الأميركية في موسكو جيفري سيلين وديفيد بيرنستين.

وأضافت «يجب أن يغادرا الأراضي الروسية خلال سبعة أيام».

وأوضحت أن الدبلوماسيين «قاما بأنشطة غير قانونية من خلال الاتصال بمواطن روسي يدعى روبرت تشونوف متهم بالتعاون السري مع دولة أجنبية»، والذي «تم تكليفه بمهام مقابل مكافآت مالية، بهدف تقويض الأمن القومي الروسي».

وأضاف المصدر نفسه أنه تم استدعاء السفيرة الأميركية لدى موسكو لين تريسي إلى وزارة الخارجية الروسية أمس، وإبلاغها بهذا القرار.

وتابعت الخارجية الروسية أن «الأنشطة غير الشرعية التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية الأميركية، بما يشمل التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، غير مقبولة».