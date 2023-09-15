حريق في خط أنابيب غاز في ساراتوف بروسيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية أمس، عن خدمات الطوارئ قولها إن حريقاً نشب في خط أنابيب للغاز الطبيعي في مدينة ساراتوف بجنوب البلاد، وذلك بعد فقدان الضغط.

وذكرت الوكالة أنه لا يوجد مصابين جراء الحريق الذي اندلع في خط أنابيب بيشاني أوميوت-ستوروشيفكا الذي يبعد نحو 850 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من موسكو.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب الصفراء، وتصاعد الدخان الأسود من موقع الحادث.