عصابات تنجح في حفر نفق إلى المحكمة العليا في الجبل الأسود لسرقة الأدلة

أعلنت وسائل إعلام رسمية محلية أن الشرطة في مونتينيجرو (الجبل الأسود) تبحث الآن عن ستة أشخاص يشتبه في قيامهم بحفر نفق إلى المحكمة العليا في العاصمة لسرقة أو تدمير أدلة مرتبطة بقضايا ضد عصابات المخدرات.

هزت عملية الاقتحام التي وقعت في بودجوريتشا، التي انكشفت أوائل الأسبوع الجاري، الدولة الصغيرة العضو بحلف شمال الأطلسي، والتي تسعى لتحسين سيادة القانون والنظام القضائي وسط اضطراب سياسي وجهود لتشكيل حكومة عقب انتخابات يونيو.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون في مونتينيجرو (أر تي سي جي) اليوم الخميس، نقلاً عن الأجهزة الأمنية، بأن السلطات لم تسم المشتبه فيهم، ولكن التحقيق المبدئي يشير إلى أنهم ليسوا من مواطني مونتينيجرو.

وتبين أن مخزن المحكمة المقام تحت الأرض جرى نهبه يوم الإثنين الماضي، مع وجود ربط ثقب في الجدار متصل بمبنى سكني على بعد نحو 30 مترا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير العدل ماركو كوفاتش في بيان بعد عقد اجتماع لكبار مسؤولي الأمن والاستخبارات في البلاد، إن عملية الاقتحام هي "الهجوم الأشد خطورة على مؤسسات الدولة والقضاء".