الشيخة فاطمة تعزّي الشعب الليبي في ضحايا الفيضانات

تقدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بصادق التعازي والمواساة إلى قيادة وشعب ليبيا الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي شهدتها البلاد، سائلةً الله عز وجل، لهم الرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وللمفقودين السلامة، وأن يحفظ الله ليبيا الشقيقة وشعبها الأصيل من كل مكروه.

تجدر الإشارة إلى سقوط آلاف القتلى نتيجة الكارثة، ولايزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين في ليبيا إثر سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية هبت من البحر المتوسط، وأدت إلى انهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل في مدينة درنة، ومحت ما يقرب من ربع المدينة الساحلية الواقعة شرق البلاد.