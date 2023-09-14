إعادة فتح موانئ نفطية في ليبيا بعد إغلاقها بسبب العاصفة

قالت شركة العمران المتحدة للخدمات البحرية واللوجستية، أمس، إن أربعة موانئ نفطية رئيسة في ليبيا أعيد فتحها، بعد إغلاقها يوم السبت في أعقاب عاصفة قوية اجتاحت البلاد، وأسفرت عن مقتل الآلاف. وأضافت أن موانئ البريقة والسدرة ورأس لانوف بشرق البلاد فتحت الثلاثاء، فيما فتح ميناء الزويتينة صباح أمس.

وقال متعاملان لـ«رويترز» إن عوامة إرساء في ميناء السدرة أغلقت الأسبوع الماضي للصيانة، بعد حدوث تسريب. وأوضح مصدر في قطاع الشحن أن فرق الصيانة لا تزال تعمل على إصلاح التسريب.