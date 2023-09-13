مقتل 40 شخصاً على الأقل في ضربة جوية في إقليم دارفور السوداني

أكدت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 40 شخصا لقوا حتفهم في ضربة جوية في إقليم دارفور السوداني، مع تصاعد القتال في السودان.

وقالت وزارة الصحة في الخرطوم في صفحتها على موقع "فيسبوك" إن الهجوم وقع في سوق في مدينة نيالا صباح اليوم الأربعاء.

وكان هذا أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال نهاية الأسبوع، قتل 50 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 140 آخرين في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة الفاشر في دارفور غرب السودان.