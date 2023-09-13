الجزائر تفتح جسراً جوياً لإرسال مساعدات لدعم ليبيا

أعلنت الجزائر عن فتح جسر جوي مكون من ثماني طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي الجزائري لإرسال المساعدات والدعم للمناطق المنكوبة بسبب العاصفة المتوسطية التي اجتاحت مدناً ليبية عدة.

وبحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، فإن القرار جاء استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة.

وعبرت الجزائر عن التزامها بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الليبي لمساعدته على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.

وخلفت السيول والفيضانات التي ضربت مدناً بشرق ليبيا نتيجة العاصفة المتوسطية، آثاراً كارثية على مدن عدة في الجبل الأخضر خصوصاً درنة التي التهمت السيول أحياء كاملة من المدينة بمواطنيها. وقال وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، أمس، إن الوضع في درنة مخيف، وهناك أماكن مازالت معزولة وأحياء جرفت بكاملها.