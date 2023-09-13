مصر: الحداد 3 أيام تضامناً مع المغرب وليبيا وتقديم الدعم والإغاثة

أعلنت مصر، أمس، الحداد ثلاثة أيام تضامناً مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال والإعصار في المغرب وليبيا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، إلى «إعلان الحداد ثلاثة أيام في مصر تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا». وذكر أحمد فهمي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أيضاً القوات المسلحة المصرية بتقديم أشكال الدعم الإنساني كافة، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين في ليبيا والمغرب، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وأكد السيسي «تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا».

ووصل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، أمس، إلى ليبيا للتنسيق على سبل تقديم أوجه الدعم

كافة لمواجهة التداعيات المترتبة على إعصار «دانيال».